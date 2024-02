Mohamed Salah e Bernardo Silva nella lista dei desideri di trasferimento del PSG come sostituti di Kylian Mbappe | rapporto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 18 febbraio 2024) Sito inglese: Il Paris Saint-Germain si sta facendo beffe del concetto di “rosa ristretta” mentre valutaprocedere per cercare di sostituirequest’estate, se si deve credere alle notizie dalla Francia. Si dice che il nazionale francese abbia detto al PSG delle sue intenzioni di andare avanti quando il suo contratto scade quest’estate, con il Real Madrid apparentemente al posto di guidaricerca della sua firma grazie alle sue richieste salariali esorbitanti e al comando di un club da far venire l’acquolina in bocca. tassa di iscrizione a nove cifre. L’imminente status di free agent disignifica che il PSG non riceverebbe una commissione di, ma la sua partenza libererebbe comunque i fili su una borsa già piuttosto allentata sostenuta dal ...