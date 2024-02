Mister Dionisi a testa alta | Un buon primo tempo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Gira male, poco da dire. E lo vedi dall’episodio che ‘scrive’ il match, che ti dice che Carnesecchi para il suorigore in serie A e Pinamonti, che ne aveva segnati 18 su 19 fin lì, lo sbaglia. Nubi nerissime sul Sassuolo, che sprofonda, e con il Sassuolo sprofonda quelche il ‘suo’ Sassuolo continua a cercarlo ma non lo trova. E se lo trova, come ieri è successo a tratti – anche un traversa all’attivo dei neroverdi – non lo trova mai del tutto perché i neroverdi confermano quelle fragilità già scritte in una classifica da allarme rosso. Ingigantite, ok, da un’Atalanta extralusso, ma che ci sono e sono evidenti. "Onestamente sono dispiaciuto per unfatto bene da cui non abbiamo tratto nulla, e ancora più dispiaciuto per le occasioni sprecate che hanno condizionato ...