Mirko Brunetti lascia la Casa del Grande Fratello | lacrime amare | la lettera per Perla Vatiero | ecco cosa ha scritto – VIDEO

(Di domenica 18 febbraio 2024)è stato chiamato nel confessionale delperre lasi era illusa di vederlo tornare ma non sarà così. Tra l’ex coppia ci sono stati tanti chiarimenti ma nessun avvicinamento.il GF:, laperIl ritorno di fiamma trae... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La diciassettesima edizione del reality show Grande Fratello va in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dall'11 settembre 2023. È condotta da Alfonso Signorini, affiancato dall'opinionista Cesara Buonamici, e da Rebecca Staffelli in qualità di inviata social.

"Grande Fratello", attriti e incomprensioni tra Mirko e Perla: Per Mirko Brunetti ci sono comunque ancora alcuni nodi da sciogliere. Non sa se sia davvero riuscito ad accettare il passato, spera di farcela ma non può garantirlo. 'Io lo so quello che hai in testa.

Grande Fratello: "Greta Rossetti è completamente diversa da Temptation Island", parla la sorella di Perla Vatiero: Dopo aver detto la sua sul ritorno di Mirko Brunetti e i numerosi scontri avvenuti tra la sorella e Beatrice Luzzi , la giovane si è sbilanciata anche sull'amicizia speciale tra Vittorio Menozzi e ...

Grande Fratello, Mirko scansa Perla che tenta di baciarlo e non risponde alle sue domande, tutti lo accusano di illuderla: Mirko Brunetti nei confronti di Perla Vatiero è vago e distante. Perché entrato nella Casa del Grande Fratello se non aveva alcun desiderio di stare con lei E' questa la domanda che si stanno ponendo ...