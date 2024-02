Milena Vukotic | “Per tutti rimango Pina Fantozzi Mi spiace non essere stata vicino a Paolo Villaggio quando non era felice”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 18 febbraio 2024), l’attrice passata alla storia per il ruolo di, la moglie del ragioniere Ugo, si è raccontata al Corriere della Sera. “Madre pianista e compositrice, padre diplomatico ma autore di testi teatrali. Papà conosceva Pirandello – racconta l’attrice oggi 88enne -. Conservo una lettera in cui il drammaturgo gli dava il permesso di tradurre le sue opere e di allestirle nella ex Jugoslavia. A casa nostra arrivano scrittori e artisti. Ho cominciato a suonare il pianoforte da bambina”. Poi la danza. “A Parigi entrai in due tra le compagnie più prestigiose, quella di Roland Petit e quella del Grand Ballet du Marquis de Cuevas, per capirci la compagnia che accolse Nureyev dopo la sua defezione dall’Unione Sovietica”. E a proposito del più grande ballerino al mondo dopo uno spettacolo a Roma insieme a ...