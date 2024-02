Milano | rinvenute moto rubate nel campo nomadi di via Bonfadini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Nel corso dell'attività di aggiornamento del censimento neldi via, a, da parte degli agenti del Nucleo Problemi del Territorio e del Nucleo Antiabusivismo Goac della Polizia locale, è stata individuata una baracca adibita ad officina per il deposito e lo smontaggio di veicoli di provenienza furtiva. Gli agenti hanno rinvenuto quattroveicoli di grossa cilindrata del valore commerciale complessivo di circa 110.000 euro, ancora integri, ma già privati delle targhe e pronti per essere smontati. Uno dei quattro veicoli, tutti rubati a inizio settimana, è stato restituito immediatamente al legittimo proprietario mentre gli altri sono stati depositati in via Messina 50, in attesa di essere a loro volta restituiti. Sono stati trovati anche quattro telai con le ruote già ...