Milano in calo | serve una scossa per i playoff Con il Verona di Stoytchev è vietato sbagliare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Cambiare atteggiamento e dimostrare il proprio valore. Questi gli imperativi categorici che l’Allianzdovrá cercare di assolvere, oggi alle 19.00, contro la Rana. La squadra diè il "peggior" avversario possibile visto che è la più in forma del momento. I meneghini, devono dare dei segnali e non possono perdere punti in vista dei. Inclusa questa mancano tre giornate al termine della regular season. G.L.