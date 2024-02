Milano Fashion Week | dal 20 al 26 febbraio le sfilate della Moda Donna | “Lo scontrino medio atteso è di mille euro” Ecco i debutti più attesi e tutti gli eventi

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il frenetico ritmometropoli meneghina si carica di un’elettricità palpabile: laè alle porte, pronta a svelare le tendenze che detteranno i trendper l’Autunno/Inverno 2024-25. Dal 20 al 26, la città si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico cosmopolita, dove creatività, business e glamour si fonderanno in un vortice irresistibile. Dalle passerelle allestite nei palazzi storici alle location più avveniristiche,si prepara ad accogliere un’infinità di addetti ai lavori, giornalisti, influencer eaddicted provenienti da ogni angolo del globo, complice anche il ritorno sulla scena dei buyer asiatici. Ma la...

La settimana della moda di Milano o Milano Fashion Week è una celebre settimana della moda tenuta due volte all'anno a Milano, in Italia.

Chiaramonte Gulfi - Il designer Marco Gurrieri e la 'Collana Ortigia' alla Milano Fashion&Jewels: Anche la Collana Ortigia del designer Marco Gurrieri alla Milano Fashion&Jewels Exhibition nello spazio dedicato ai #visionaries che interpretano il segno dei tempi. Dietro ogni creazione c'è la mente creativa e visionaria del designer che l'ha realizzata. ...

Anton Giulio Grande alla Milano Fashion Week 2024 con la collezione "Callas Rock Forever": Il talentuoso couturier Anton Giulio Grande presenterà martedì 20 febbraio 2024 alle ore 16,00 la collezione "Callas Rock Forever" a Fiera Milano Rho. La sfilata è organizzata in collaborazione con Lineapelle - Unic Concerie Italiane e metterà in mostra la maestria del celebre stilista calabrese che per l'occasione ha realizzato dei look ...

Designer faentino rinasce dal fango, le sue creazioni di alta moda conquistano i vip di Los Angeles: ... tradizione artistica e sperimentazioni sartoriali sono la cifra distintiva del marchio del fashion ... senza dimenticare il cuore pulsante dell'arte della moda tra Londra, Parigi e Milano. Il vivace ...