Milano | depongono fiori per ricordare Navalny e vengono identificati dalla Digos Dal Pd interrogazione a Piantedosi

(Di domenica 18 febbraio 2024) Si erano radunati aper deporre deiin ricordo di Alexei. Il gruppo composto da una dozzina di persone si è dato appuntamento davanti alla targa dedicata a Anna Politkovskaya, la giornalista investigativa – dissidente russa – trovata uccisa a colpi di pistola il 7 ottobre 2006 nell’ascensore del suo palazzo. Ma poco dopo “si sono trovati lì degli agenti che li hanno“. Lo denuncia sui social il senatore Pd Filippo Sensi che annuncia anche un’immediata “parlamentare a“: “Chiederemo conto di che Paese siamo“, scrive Sensi. Tutto questo è avvenuto a poche orefiaccolata (lanciata dal leader di Azione Carlo Calenda) che vedrà tutti i partiti politici in piazza al Campidoglio a Roma per ...

Atta Fabricius, 1805 è un genere di formiche della sottofamiglia Myrmicinae, comprendente specie diffuse nelle zone a clima tropicale del continente americano, in particolare nel Texas, nel Messico e nella parte settentrionale dell'America del sud.

Autobrennero chiusa tra Verona e Modena per nebbia: L'Autostrada A22 del Brennero è chiusa in via precauzionale tra VeronaNord (e gli svincoli con l'A4 Milano-Venezia) e Modena e gli svincoli per l'A1, a causa della fitta nebbia.

Basket: Coppa Italia; 100-77 a Venezia, Milano in finale: E' l'EA7 Armani Milano la prima finalista della Coppa Italia di basket. Nella prima semifinale di oggi, giocata sul parquet dell'Inalpi Arena di Torino, Milano ha battuto l'Umana Venezia per 100-77. ( ...