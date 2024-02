Milano | corteo per Ilaria Salis in zona Ticinese Attimi di tensione tra manifestanti e polizia video

(Di domenica 18 febbraio 2024) Si è svolto nella serata di sabato ilantifascista per chiedere la liberazione di. Qualche momento diquando sono state esplose alcune bombe carta. Un gruppo di oltre 300si è organizzato inradunandosi alle Colonne di San Lorenzo e si sono mossi in direzione Piazza XXV Maggio, percorrendo corso di Porta. Verso le ore 20, una volta che la testa delha raggiunto via Conchetta, gruppi dihanno lanciato, versoe carabinieri, oggetti e una bomba carta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

manifestazione in zona San Lorenzo , a Milano , per chiedere la liberazione di Ilaria Salis ; in strada circa 400 persone, il corteo verso i ... (fanpage)

Un corteo è partito nel tardo pomeriggio di sabato nella zona dei Navigli di Milano per chiedere la liberazione di Ilaria Salis , detenuta in un ... (ilgiornale)

Milano (IPA: /mi'lano/ ; Milan in dialetto milanese, [mi'l~] o [mi'lã]) è un comune italiano di 1 370 623 abitanti, capoluogo della regione Lombardia e dell'omonima città metropolitana, centro di una delle più popolose aree metropolitane d'Europa; è inoltre il secondo comune più popoloso d'Italia (dopo Roma) e rientra tra le venti città più grandi dell'intera Europa.

La foto di Meloni bruciata a Torino. Ora lo sciopero "contro il genocidio": Ovviamente Alzeer nei mesi scorsi ha condiviso i video sui cortei di Milano, Roma e Napoli. E ieri nella sua pagina si potevano vedere proprio le immagini del corteo di Torino.

Manifestazione per Ilaria Salis in centro a Milano, petardi e una bomba carta: ... da un gruppo di manifestanti sono stati lanciati corpi contundenti e una bomba carta verso polizia e carabinieri, secondo quanto riferisce una nota della questura di Milano. Nel corso del corteo si ...

In 300 a Milano per Ilaria Salis tra petardi e fumogeni: ... perlopiù anarchici e antagonisti dei centri sociali, hanno manifestato oggi a Milano per chiedere ... e poi hanno sfilato in corteo su corso di Porta Ticinese passando per piazza XXIV maggio e per ...