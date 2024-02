Milan su Di Gregorio | Braida | “Davvero forte e pronto per un grande club”

Di Gregorio è il primo nome sulla lista del calciomercato Milan qualora Maignan dovesse partire in estate Di Gregorio è il primo nome sulla lista ... (calcionews24)

'Tuttosport' in edicola, parla anche della partita di domani sera tra il Monza e il Milan . Maignan -Di Gregorio passaggio di testimone (pianetamilan)

Michele Di Gregorio (Milano, 27 luglio 1997) è un calciatore italiano, portiere del Monza.

Juve e Napoli non sanno più vincere. L'Atalanta vola. Oggi il piccolo derby lombardo Monza - Milan: Monza " Milan, le formazioni: turno di riposo per Giroud e Pulisic, tocca a Jovic e Okafor L'Europa ... Classico 3 - 4 - 2 - 1 invece per Palladino, che risponderà con Di Gregorio tra i pali, Izzo, ...

Convocati Monza: una sola defezione per Palladino: ...del Monza Palladino ha diramato i convocati per la sfida contro il Milan. Di seguito la lista pubblicata sul sito ufficiale del club brianzolo, in cui mancherà il solo Ciurria. Portieri - Di Gregorio,...

Monza, Palladino: "Il Milan può ambire ancora allo scudetto": Chance per Jovic: le probabili di Monza - Milan Qualche ... preferiti a Bondo e Mota MONZA Portiere: DI GREGORIO ...