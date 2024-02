Milan Scaroni | «Stadio? Su San Donato facciamo sul serio»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 18 febbraio 2024) Le parole di Paolo, presidente del, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoneri contro il Monza Paoloha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Monza-. Di seguito le sue parole. NUOVO– «La novità è di settimana scorsa che abbiamo comprato i terreni a San. Poi i contatti tra i proprietari delle squadre continuano ad esserci, ma non c’è nulla da segnalare. C’è stata poi un’ultima verifica per una ristrutturazione light su San Siro: mi piacerebbe sì. Sono anni che mi arrovello attorno al tema. Non è che noi non siamo favorevoli a San Siro, ma deve essere riammodernato. Fare dei lavori con 70mila che ogni 3 giorni entrano in unodiventa un’impresa difficile. ...