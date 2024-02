11 minuti contro l'Alaves (sconfitta per 0-3), 29' contro il Valencia (sconfitta per 1-2): questo il bilancio fino a questo momento... (calciomercato)

11 minuti contro l'Alaves (sconfitta per 0-3), 29' contro il Valencia (sconfitta per 1-2): questo il bilancio fino a questo momento... (calciomercato)

Luka Romero Bezzana (Victoria de Durango, 18 novembre 2004) è un calciatore argentino, centrocampista o attaccante dell'Almería, in prestito dal Milan, e della nazionale Under-20 argentina.

Milan, Romero in una squadra da dimenticare: il dato dell’Almeria fa paura Pianeta Milan

Milan, Romero si è trovato nella peggior squadra della storia della Liga: il paradosso dell'Almeria Calciomercato.com

Luka Romero Milan: l’Almeria è la peggiore squadra della storia della Liga. Il bilancio dell’argentino in prestito secco in Spagna: Luka Romero Milan: l’Almeria è la peggiore squadra della storia della Liga. Il bilancio dell’argentino in prestito secco in Spagna Con appena 7 punti in classifica, l’Almeria di Luka Romero, in presti ...