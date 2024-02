Milan | Pioli si affida a Okafor | ruolo inedito col Monza | ecco perché è un acquisto azzeccato

Verso Monza-Milan , i ragazzi di Stefano Pioli punta no al sorpasso alla Juve : l’ obiettivo è il secondo posto per poter giocare la Supercoppa Il ... (dailymilan)

Stefano Pioli (Parma, 20 ottobre 1965) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico del Milan.

Monza - Milan, le formazioni: Pioli ha in serbo diversi cambiamenti - Partite: Stasera si giocherà allo U - Power Stadium Monza - Milan , valida per la 25esima giornata di campionato (fischio d'inizio 20:45, diretta DAZN). Per l'occasione Pioli potrebbe optare per una serie di rotazioni dopo la tranquillità raggiunta per ora in ...

Daniel Maldini: "Sto bene a Monza, ma il sogno è tornare al Milan": ...di tornare al Milan, un giorno. A fine stagione, vedremo cosa succederà. Devo giocare bene, allenarmi bene qui. Tornare ad indossare i colori rossoneri sarebbe il massimo. Non ho mai sentito Pioli in ...

Mercato Milan, deciso il futuro di Jovic: sorpresa sul rinnovo: ... il Milan avrebbe preso una decisione definitiva in merito al rinnovo di contratto di Luka Jovic. L'attaccante serbo ha infatti convinto Stefano Pioli e tutta la dirigenza. Per questo Furlani è ...