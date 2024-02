Milan-Inter Women | le nerazzurre ci provano ma il derby è rossonero | 2-1

(Di domenica 18 febbraio 2024)è ilvalevole per la diciottesima giornata di Serie A Femminile, terminato da poco. Dopo un primo tempo a tinte rossonere, nella seconda frazione di gioco lea spingere sull’acceleratore ma non trovano la via del gol: ilva alcon il risultato di 2-1 TENTATIVO FALLITO –della diciottesima giornata di Serie A, è terminato da poco. Dopo un primo tempo finito sul risultato di 2-1 e che ha visto letrovare la rete della speranza proprio al 45? con Serturini, nella seconda frazione di gioco il piglio della squadra di Guarino è certamente diverso. L’prova da ...

Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano.

Monza Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A: Sport / Napoli Genoa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A Sport / Inter Salernitana streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A Sport / Milan Rennes streaming e ...

Milan Inter Women LIVE 2-1: fine primo tempo | OneFootball: Il centro sportivo Peppino Vismara ospita il derby femminile della Serie A, valevole come 18^ giornata di campionato, tra il Milan e le Inter Women: segui la cronaca live testuale con noi! 45' – GOL ...

INTER - Allenamento a parte per Acerbi e Cuadrado in vista dell'Atletico Madrid: In casa Inter è già tempo di pensare all'Atletico Madrid. Quest'oggi Francesco Acerbi e Juan Cuadrado si sono allenati a parte alla Pinetina, lì dove non andrà in scena il ritiro in vista dell'impegno ...