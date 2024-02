Milan-Inter Women 2-1 | le pagelle | male Cetinja Serturini luce

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 febbraio 2024)termina 2-1 e la squadra di Rita Guarino trova la seconda sconfitta consecutiva dopo quella infrasettimanale contro la Juventus. Di seguito ledi4 – C’è tanto del portiere nerazzurro nella sconfitta in questo derby. Sul primo gol sbaglia l’uscita causando l’autogol di Alborghetti e sulla seconda rete non riesce a bloccare un facile pallone che porta al raddoppio di Staskova. Per il resto è chiamata poco in causa.: difesa THORGESEN 6 – Sulla sua fascia tiene a bada l’ex Gloria Marinelli. Prova qualche spunto in avanti, ma senza riuscire a sfondare sulla fascia. – Dal 78? BONFANTINI S.V.: Non lascia la sua ...