Milan-Inter Women | 2-1 al 45? | due regali | Serturini dà speranza!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 febbraio 2024)è il match valevole per la diciottesima giornata della Serie A Femminile. La partita si sblocca subito dopo dieci minuti con il vantaggio delle rossonere grazie a un’autorete. Rita Guarino perde Robustellini dopo un quarto d’ora. Le nerazzurre accorciano al 45?: la prima frazione di gioco termina sul 2-1E DISATTENZIONI –è la sfida valevole per la diciottesima giornata della Serie A Femminile. Il derby si sblocca dopo appena dieci minuti dal fischio d’inizio con il vantaggio delle rossonere grazie ad un’autorete di Alborghetti: discesa di Dompig sulla destra, palla in mezzo e Alborghetti anticipa l’uscita di Cetinja mandando il pallone nella propria porta. 1-0 per il. Al 15? Rita Guarino perde ...