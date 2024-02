Milan-Inter Femminile | le convocate di mister Corti per il derby

Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano.

Juventus, la profezia di Allegri si sta avverando, tifosi increduli sul web: ... "Il nostro obiettivo è il quarto posto per tornare a giocare in Champions, l'Inter è la favorita numero uno, anche Milan e Napoli sono più attrezzate di noi". Ha sempre evitato di parlare di ...

Juventus, Allegri nella bufera: "Siamo come Ghali", il caso dopo il Verona: E in effetti la Juve ha perso completamente il treno per impensierire l'Inter e dunque rimanere protagonista per la corsa allo scudetto. E il Milan adesso si fa sotto. I rossoneri restano di fatto a ...

Monza - Milan, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni: Sarà il derby lombardo fra Monza e Milan a chiudere la 25/a giornata di serie A. Sarà il derby speciale di Adriano Galliani, il secondo ...scavalcarla e prendersi il secondo posto alle spalle dell'Inter.