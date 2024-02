Meteo | addio alla primavera anticipata | in arrivo pioggia e neve

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 18 febbraio 2024) Fine settimana quasi primaverile in tutta Italia, con le spiagge prese d’assalto per via delle temperature gradevoli soprattutto al Sud. Ma da lunedì 19 febbraio cambia tutto.al caldo, inpiogge e. Ecco dove.Previsioniper lunedì 19 febbraio 2024L’ondata di caldo...