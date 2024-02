Mercato Milan | deciso il futuro di Jovic | sorpresa sul rinnovo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

La decisione delsul prolungamento del contratto di Luka, attaccante serbo ex Fiorentina. I dettagli Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, ilavrebbe preso una decisione definitiva in merito aldi contratto di Luka. L'attaccante serbo ha infatti convinto Stefano Pioli e tutta la dirigenza. Per questo Furlani è pronto ad attivare l'opzione di prolungamento annuale presente nell'attuale contratto dell'attaccante serbo ex Fiorentina. Per chiudere definitivamente il club rossonero vuole risposte dal classe '97 non solo a gara in corso, ma anche quando parte dal primo minuto come questa sera contro il Monza.