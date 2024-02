Meloni va rispettata | il volto del premier bruciato? Chi dà una lezione alla sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ildi Giorgiain fiamme. Gli ultras di Gaza non hanno più limiti. A Torino è andato in scena l'ultimo orrore contro il. Alcuni collettivi dihanno sfogato il loro odio contro ilbruciando una foto di Giorgiainsieme a Benjamin Netanyahu. L'epilogo di una settimana di proteste, scontri e insulti contro il governo scaturite anche dpolemica legata alle parole di Ghali sulla guerra tra Hamas e Israele con l'accusa di "genocidio" riversata sullo Stato ebraico. E mentre lasta in silenzio davanti a così tanto odio che si abbatte sul governo, qualcuno dall'opposizione batte un colpo. Ed è Borghi di Italia Viva: "Siamo alle solite: l'ideologismo militante e i professionisti della rivoluzione a ...