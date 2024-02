Mbappe Arsenal Chelsea Man City esaminato il trasferimento

(Di domenica 18 febbraio 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Anche se nel corso degli anni abbiamo sentito parlare molto del Real Madrid e del Liverpool come potenziali destinazioni per Kylian, sembra che ci sia un genuino interesse anche da parte di altri club della Premier League.lascerà il Paris Saint-Germain alla scadenza del suo contratto quest’estate, e sembra che il Real Madrid abbia fatto un’offerta al nazionale francese, anche se i suoi rappresentanti sperano ancora di ottenere più soldi dai giganti spagnoli. Mentre va avanti questo avanti e indietro, sembra che anche, Manchesterstiano esaminando la ...

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Kylian Mbappe continua a essere legato ai migliori club mentre si avvicina alla fine del suo contratto ... (justcalcio)

Mbappé lascerà il Psg, ormai lo sanmo tutti. Così come tutti sanno che molto probabilmente la sua destinazione sarà il Real Madrid. Eppure, la ... (ilnapolista)

Kylian Mbappé Lottin (Parigi, 20 dicembre 1998) è un calciatore francese, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, di cui è capitano e con cui è diventato campione del mondo nel 2018, vicecampione del mondo nel 2022 e ha vinto la UEFA Nations League 2020-2021.

Osimhen, il Paris Saint Germain s'iscrive ufficialmente alla corsa: ... squadra nella quale ha giocato l'idolo di Osimhen , Didier Drogba , con il quale c'è stato un sentitissimo abbraccio dopo la finale di Coppa d'Africa , e la pur concreta pista Arsenal , si sarebbe ...

Osimhen è l'uomo giusto per il Psg, ma c'è il modo Premier (Gazzetta): Il problema è che il Chelsea oggi (e forse anche la prossima estate) non può garantire al nigeriano la Champions, cosa che invece potrebbe trovare all'Arsenal, altro club pronto a iscriversi alla ...

Arteta: "Mbappé all'Arsenal Perché no. Se vogliamo essere i migliori, dobbiamo avere i migliori": Ce lo fa capire bene Arteta, allenatore dell'Arsenal, in conferenza stampa. Parlando di Mbappé, il tecnico spagnolo ha detto: " Quando c'è un giocatore di quel calibro dobbiamo sempre essere in mezzo.