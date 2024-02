Mazzette di denaro 19mila euro e droga Pusher ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) È finito ail’uomo arrestato dai carabinieri di Rosate lo scorso mercoledì, durante un’attività di controllo. Deve rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 39enne, italiano, pregiudicato, è stato sorpreso con oltre 200 grammi di hascisc, nascosto in casa in due panetti confezionati, circa 2 grammi di cocaina divisa in quattro dosi e quasi 23 grammi di marijuana. Durante la perquisizione, i militari hanno inoltre trovato diversedicontante, diviso in banconote da 20 e 50, per un totale di325. L’uomo è stato arrestato e soldi e sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro da parte dei carabinieri. Per il 39enne è scattato l’obbligo di dimora.