Mazzarri salvato dal Barcellona | niente esonero alla vigilia della Champions

(Di domenica 18 febbraio 2024) C'è il. C'è, adesso e per adesso, solo quello. Non c'è spazio per pensare all'addio di Walter, a un nuovo allenatore, a un altro inizio....

La Reggina 1914, nota come Reggina, è una società calcistica italiana con sede nella città di Reggio Calabria.

Napoli: ogni partita è un calvario, una punizione per aver rovinato un giocattolo bellissimo (Gazzetta): Ma dei singoli non voglio parlare perché non si è salvato nessuno. Continuo a parlare di Mazzarri. Ci aspettavamo dei cambi ad inizio ripresa e invece continuava allo stesso modo fino prendere il gol.

Il Napoli gioca come i ragazzini in strada: Kvara si prende il pallone e scarta tra 3 - 4 avversari: Ma dei singoli non voglio parlare perché non si è salvato nessuno. Continuo a parlare di Mazzarri. Ci aspettavamo dei cambi ad inizio ripresa e invece continuava allo stesso modo fino prendere il gol.

Juve e Napoli non sanno più vincere. L'Atalanta vola. Oggi il piccolo derby lombardo Monza - Milan: ... il risultato però non è più cambiato anche perché Montipò ha salvato una conclusione a botta ... - - > - - > Napoli " Genoa 1 - 1, Mazzarri amaro: "Ci gira tutto male. Osimhen Spero di averlo col Barça"...