Mazzarri resta sulla panchina del Napoli | almeno fino al Barcellona calciomercato it

(Di domenica 18 febbraio 2024)delal. Lo scrive.it con Marco Giordano che su X pubblica questo tweet:resteràdela mercoledì. La pzione con ildeterminerà il futuro del tecnico che potrebbe essere sollevato in caso di performance ancora molto negativa. De Laurentiis pretende più da da tutti, non solo dal tecnico. +++Aggiornamento @ssc+++ #resteràdel #...

Giuseppe Baresi, noto anche con il diminutivo Beppe (Travagliato, 7 febbraio 1958), è un ex allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo difensore o centrocampista.

Mazzarri rischia l'esonero: Giampaolo, Calzona e Ballardini le ipotesi: Il presidente riflette perché i tempi sono comunque stretti: non manderà via Mazzarri adesso. Sono ... L'idea resta quella di prendere un traghettatore, quindi niente Tudor, che chiede un progetto. ...

Scotto: "Giampaolo o Ballardini pronti a sostituire Mazzarri! Non si esclude Cannavaro, Calzona pronto a dimettersi da CT Slovacchia per il Napoli": Il presidente riflette perché i tempi sono comunque stretti: non manderà via Mazzarri adesso. Sono ... L'idea resta quella di prendere un traghettatore, quindi niente Tudor, che chiede un progetto. ...

Atalanta show, ne fa tre al Sassuolo. La Dea si riprende il 4° posto: L'Atalanta si scrolla di dosso la pressione del Bologna e resta salda al quarto posto, si complica ... Gli uomini di Mazzarri giocano una brutta gara e riescono a limitare i danni solo nel recupero. Da ...