Mazzarri è inadeguato | non ha idea di quello che sta facendo Libero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’attacco di. Il quotidiano già condanna il Napoli. L’allenatore non hadiche fa. L’esonero sarebbe d’obbligo, il problema è che non ci sono sostituti migliori al momento. Ennesima performance agghiacciante del Napoli,“Diciamolo chiaramente: con tutta la simpatia che si può provare per il personaggio,a guidare il Napoli. Era giusto offrirgli il beneficio del dubbio, ma il verdetto del campo è inappellabile: Walter non hadiche sta, tra cambi modulo e formazioni sbagliate. ennesima performance agghiacciante, che non lascia presagire nulla di buono in vista della sfida con il Barça, mercoledì in Champions. ...