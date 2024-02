Mazzarri confermato sulla panchina del Napoli almeno fino al Barcellona | le ultime

Dopo l’ultima partita contro il Torino, in casa Napoli è ritornato in discussione Walter Mazzarri . Anche se le colpe non sembrano essere del ... (dailynews24)

Massimo Filardi , ex giocarore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, per rilasciare le seguenti dichiarazioni sulla ... (terzotemponapoli)

Walter Mazzarri (San Vincenzo, 1º ottobre 1961) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico del Napoli.

Nel frenetico tam tam che si sta susseguendo sul futuro di Mazzarri DAZN da una notizia: Mazzarri sarebbe confermato almeno fino alla partita di Champions di mercoledì

Juve e Napoli non sanno più vincere. L'Atalanta vola. Oggi il piccolo derby lombardo Monza - Milan: ...poteva anche perdere nonostante le due o tre situazioni a nostro favore alla fine " ha confermato ... - - > - - > Napoli " Genoa 1 - 1, Mazzarri amaro: "Ci gira tutto male. Osimhen Spero di averlo col ...

Napoli, Osimhen si è rifiutato di giocare col Genoa: esplode la rabbia dei tifosi: Il club azzurro ha confermato che il nigeriano non sarà disponibile per la partita contro il Genoa ... Come rivela 'Il Mattino', il tecnico Mazzarri sperava di portare Osimhen almeno in panchina, ma il ...