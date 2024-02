Mazzarri come Ancelotti perdonate la bestemmia | esonerato dopo la Champions?

(Di domenica 18 febbraio 2024) Che il dio del calcio ci perdoni per quest’accostamento blasfemo. Ma la notizia è del Corriere dello Sport. Mercoledì sera,Napoli-Barcellona andata degli ottavi di finale di, Walterpotrebbe essereda Aurelio De Laurentiis. Una sorta di remake di Napoli-Genk del 2019 quando il presidente esonerò il tecnico emilianoil 4-0 eche l’allenatore uscì tra gli applausi dell’allora San Paolo che aveva capito la situazione e che non avrebbe più rivisto uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: De Laurentiis, ieri, è andato due volte negli spogliatoi: alla fine del primo tempo e poi prima del 90’. Il pareggio di Ngonge lo ha guardato in televisione, in una delle salette del ventre dello ...

Walter Mazzarri (San Vincenzo, 1º ottobre 1961) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico del Napoli.

Il commento di Luciano: anticipi della 25a giornata di A: ... i partenopei faticano alquanto a penetrare nella retroguardia ligure, e come non bastasse vanno ... Gli uomini di Mazzarri propongono l'ennesima prova scadente del loro campionato, riuscendo solo nel ...

