Mazzarri a forte rischio esonero | contatti fitti ADL Calzona | due alternative al CT

Mazzarri ha parlato alla radio di Serie A in vista della finale di Supercoppa tra Napoli e Inter. Il tecnico degli azzurri determinato e ... (inter-news)

Ha deciso: Victor Osimhen resta a casa. La prima grande mossa di Walter Mazzarri : forse, anche un modo per mandare un segnale alla squadra, a chi ... (ilmattino)

Walter Mazzarri (San Vincenzo, 1º ottobre 1961) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico del Napoli.

Il Bologna di Thiago Motta inguaia ulteriormente il Napoli: batte la Lazio, il quinto posto è a nove punti: La Lazio parte forte, inizia ad attaccare e a pressare. Il gol arriva al 18 , dopo un gol annullato ... Adesso arrivare in Champions per la squadra di Mazzarri è piuttosto complicato.

Mazzarri flop: adesso che succede: Walter Mazzarri traballa, l'esonero e' possibile, il cambio di oasso non c'e' stato. Dall'addio di ... A De Laurenris piace molto sirprendere, questa volta pero' dovra' stupire con un nome forte che ...

È ora che De Laurentiis si svegli e si renda conto degli errori dei suoi costosi dirigenti (Corbo): ... resa debole da un presidente che si sente molto forte, ma lasciato solo da una dirigenza che non ... Un gruppo di lavoro che ha gestito due mercati non fortunati, se Mazzarri schiera come ieri 9 ...