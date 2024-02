Mattia Furlani non è più un prospetto per il futuro | è un solido presente

(Di domenica 18 febbraio 2024) Immaginiamo la scena: campionati italiani indoor assoluti che per molti sono l’ultima tappa intermedia che li separa da Glasgow, in termini di grandi risultati. L’atmosfera è elettrica perché nelle scorse settimane vi è stato un susseguirsi di record italiani e prestazioni stratosferiche, però resta quel piccolo sentimento negativo che dice: ‘ma si in fondo ci siamo goduti questo inizio di stagione, figurati se si continua così’. Poi le gare partono e si entra nella storia. Quella vocina scompare e ci si gode il momento. Ancora record italiano sui 60 ostacoli con uno straripante Lorenzo Simonelli. Elisa Molinarolo continua il suo testa a testa a distanza con Roberta Bruni e si riprende il record nel salto con l’asta, ma la storia stavolta la fa, che non è più unper il, bensì una solida ...

Mattia Furlani (Marino, 7 febbraio 2005) è un altista e lunghista italiano, campione europeo under 20 nel salto in lungo a Gerusalemme 2023.

II record italiano del salto del lungo indoor di Mattia Furlani: con 8.34 supera Andrew Howe: È caduto il record italiano indoor del salto in lungo, detenuto da diciassette anni da Andrew Howe: a batterlo, nei Campionati italiani indoor di Ancona, il fenomeno 19enne Mattia Furlani, che è atterrato prima a 8.31, poi a 8.34, 4 centimetri più del vicecampione del mondo di Osaka 2007. Con lo stesso salto, qui nelle immagini di AtleticaTV , Furlani ha realizzato anche ...