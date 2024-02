Marwan Bassim è stato catturato dalle forze dell’ordine alla stazione di Barletta

Catturato uno dei detenuti evasi dal carcere di Trani: Entrambi originari del Marocco, Marwan Bassim di 24 anni e Abdalake El Kadhir di 29 erano evasi nel pomeriggio del 17 febbraio. Attraverso una breve nota stampa, i militari del comando provinciale ...

Una sola guardia, lenzuola come corde e la fuga da film: così Marwan Bassim e Abdalake El Kadhir hanno violato il supercarcere di Trani: Si tratta di Marwan Bassim, di 24 anni. Adesso si trova in caserma a Barletta. Le ricerche sono ancora in corso per rintracciare anche Abdalake El Kadhir, di 29 anni. Elicotteri stanno sorvolando la ...

