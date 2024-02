(Di domenica 18 febbraio 2024) La star di The Witcher e Superman nel DCUsarebbe pronta a debuttare ufficialmente nelCinematic Universe Sembrerebbe che ilofferto asia quello di Dottor Destino nel reboot di Fantastici 4, ma non è l’unica opzione che circola sul web. Nei corridoi dei, nelle ultime ore, sta circolando un rumor piuttosto gustoso, ossia che l’attore inglese, visto di recente nella spy-story Argylle, potrebbe essere sul punto di debuttare nel MCU. Gira voce che gli sia stato offerto une, comprensibilmente, il pensiero del popolo del web è subito volato al reboot di Fantastici 4. L’attore britannico potrebbe prestare il volto a Dottor Destino? Facciamo un passo indietro e proviamo a vederci ...

Marvel Studios, LLC, conosciuta fino al 1996 come Marvel Films, è una casa di produzione cinematografica e televisiva statunitense con sede a Burbank, California. Fondata nel 1993 dalla Marvel Entertainment, dal 2004 assume l'attuale denominazione. Lo studio dal 2009 fa parte di The Walt Disney Studios.

Marvel Studios, Henry Cavill scelto per un ruolo misterioso: ha a che fare con Fantastici 4: Nei corridoi dei Marvel Studios , nelle ultime ore, sta circolando un rumor piuttosto gustoso. Henry Cavill , visto di recente nella spy - story Argylle , potrebbe essere sul punto di debuttare nel MCU . Gira voce che ...