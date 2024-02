Martina Franca | oggi Giocagin Palasport

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 18 febbraio 2024) Di seguito il comunicato: Domenica 18 febbraio 2024, a partire dalle ore 10, si terrà presso il Palazzetto dello Sport “K. Wojtyla” ail, la storica manifestazione più ritmata e colorata dell’Uisp, patrocinata dal Comune di, che unisce tutti i praticanti di ginnastica, danza, arti marziali, calcio uniti dal motto “Attività sostenibili”. L’evento si terrà in contemporanea in 36 città italiane dal Trentino alla Sicilia, passando per la Puglia e quindi per. “Con ilsi aprono le attività 2024 dell’Uisp Valle d’Itria – dichiara la Presidente Annelise Kooreman -. Al centro dell’evento la promozione del diritto al gioco per tutte e per tutti, attraverso esibizioni di diverse discipline: ...