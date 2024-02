Martina Bagnoli | “Sogno una Carrara aperta a tutti i bergamaschi”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Bergamo. Dal gennaio 2024, già direttrice per otto anni delle Gallerie Estensi, è la nuova direttrice dell’Accademiadi Bergamo. Un compito delicato ma autorevole, una carica che nella città orobica esprime prestigio e merito. Dalle priorità della sua direzione fino ai suoi capolavori preferiti della collezione, la storica dell’arte, ospite dei Discorsi al Caminetto, racconta come vorrebbe rendere il museo un luogo culturale “die per”. Vuoi rimanere sempre aggiornato con le ultime notizie di Bergamonews? Clicca su questo link ed entra nel nostro canale Whatsapp, dove potrai ricevere le news più importanti della giornata.

Martina Bagnoli (Bolzano, 1964) è una storica dell'arte italiana.

Arriva al cinema 'A Muzzarell', un film che ha il coraggio della storia e dell'indipendenza: ... e assieme alla ragazzina di cui è innamorato, si mette in cammino da Castel Volturno a Bagnoli con ... Oltre che sulle interpretazioni - da segnalare i giovanissimi Daniele Aiello e Martina Varriale , ...

'A Muzzarell' di Diego Santangelo: un viaggio intimo e suggestivo nella realtà giovanile di Napoli, dal 15 febbraio al cinema: ... a Bagnoli nei Campi Flegrei, la cui ultima volontà è mangiare una mozzarella fatta dal figlio - ... a piedi poi - in compagnia della sua crush (la ragazza per cui ha una cotta, nda ) Martina. Il ...

'A Muzzarell, arriva al cinema l'opera prima del regista partenopeo Diego Santangelo: ... dodicenne di Castel Volturno, sta per perdere sua nonna che vive a 40 km di distanza, a Bagnoli ... prima in motorino e poi a piedi, in compagnia della sua crush, Martina. Il viaggio diventa un ...