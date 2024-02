Maria la Sanguinaria | storia della regina più spietata d’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 febbraio 2024) Quando si parladinastia Tudor, il pensiero corre automaticamente a due figure: Enrico VIII ed Elisabetta I. Eppure, primaVirgin Queen, sul tronosedette un’altra sovrana,I Tudor, passata allacome la. Primogenita del tirannico monarca e di Caterina D’Aragona, la principessa nacque il 18 febbraio 1516 ed ebbe un’infanzia serena a corte. I genitori la promisero in via ufficiosa al delfino di Francia Francesco di Valois e, successivamente, a Filippo II di Spagna. A rompere bruscamente gli equilibri del regno, fu Anna Bolena. Il re divorziò dalla prima moglie per contrarre nuovamente matrimonio con l’ambiziosa dama. La decisione innescò una serie di reazioni a catena, che condussero allo Scisma anglicano, durante il quale la Chiesa ...