Maratona | Yeman Crippa scrive la storia a Siviglia | demolito il record italiano

(Di domenica 18 febbraio 2024)lae demolisce ildella, diventando il nuovo primatista per il Bel Paese. Lungo le strade dell’Andalusia, il mezzofondista azzurro ferma il tempo in 2 ore, 6 minuti e 6 secondi, migliorando di un minuto e dieci secondi il precedente primato nazionale di Iliass Aouani. Nella secondadella carriera, lui che nel 2022 ha vinto l’oro continentale nei 10.000 metri, il fuoriclasse delle Fiamme Oro ha chiuso in quarta posizione nella gara vinta dall’etiope Deresa Geleta davanti al francese Morhad Amdouni e all’israeliano Gashau Ayale. Oltre all’ottimo piazzamento, per lui arriva anche il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il ventisettenne nato in Etiopia ha ...