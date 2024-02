Mara Venier a «Domenica In» travolta dagli insulti e punzecchiata da Ornella Vanoni

E’ in onda la prima puntata di “ Domenica In” dopo la polemica scoppiata su Mara Venier che ha coinvolto Dargen D’Amico e Ghali per quello «stop al ... (thesocialpost)

Mara Venier (IPA: /'mara ve'njr/), pseudonimo di Mara Povoleri (Venezia, 20 ottobre 1950), è una conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana.

Domenica In, "un sacco di soldi": Venier fa scatenare Il Tre. Boato in studio: Anche oggi a Domenica In, il programma guidato da Mara Venier, è stato riservato un ampio spazio a Sanremo e, in particolar modo, agli artisti che hanno partecipato alla 74esima edizione della kermesse. Dopo I Ricchi e Poveri, che hanno travolto lo ...

Sabrina Ferilli spiazza: 'Gloria su Rai1 8 giorni e andiamo fuori dai cogl**ni": Pomeriggio movimentato oggi per Mara Venier a Domenica In . La conduttrice, dopo essere stata travolta dalle polemiche in settimana per aver letto il comunicato di Roberto Sergio durante la puntata andata in onda da Sanremo, oggi ha ...

Amici 23, Rudy Zerbi esagera con la Pettinelli: 'Disgraziata, da eliminare": Scoppia la lite tra i due professori di Amici 23 Puntata piuttosto accesa quella di oggi dove prima la giudice ha lanciato una frecciatina a Mara Venier e poi i docenti di canto hanno fatto lo show. ...