Maninni ad Amici 23 canta Spettacolare | l’esibizione | Video Witty Tv

(Di domenica 18 febbraio 2024)ad23 hato, il brano che ha portato in gara per il Festival di Sanremo 2024. Dietro di lui ha ballato Nicholas. EccoTv

Maninni a Sanremo 2024 ha dedica to la sua esibizione a Michele Merlo , ex allievo di Amici nella sua stessa edizione L'articolo Maninni dedica il suo ... (novella2000)

Maninni, pseudonimo di Alessio Mininni (Bari, 19 dicembre 1997), è un cantautore italiano.

"Amici 2023": Marisol, Holden e Martina conquistano la maglia del serale: E' la volta di Irama che torna nella scuola di 'Amici' per cantare 'Tu no' e accompagnare la ... Maria De Filippi chiama Maninni , ex allievo della scuola nel 2016, che canta 'Spettacolare' ...

Amici 23, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: super ospite in studio Angelina Mango: ... la vincitrice Angelina Mango, Annalisa, Irama, Maninni e i The Kolors . Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 23 Manca poco alla nuova puntata di Amici 23 , che andrà in onda ...

Amici 23, spoiler 18 febbraio: tre allievi al serale, Angelina ospite e le esibizioni dei cantanti di Sanremo 2024: Oltre ad Angelina, dagli spoiler di Amici 23, scopriamo che erano presenti anche Annalisa , i The Kolors, Irama e Maninni , Alessandra Amoroso andrà ospite la prossima settimana ed Emma era ...