Manchester United | Hojlund trascina i Red Devils | 2-1 al Luton

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’ex Atalanta Rasmusilad una nuova vittoria: doppietta contro ilIltrova una nuova vittoria e Ten Hag si gode Rasmus. L’attaccante danese, ex dell’Atalanta,i Rednella vittoria in Premier League contro ilTown con una doppietta che fissa il risultato sul 2-1. Con questa vittoria loarriva in zona europea al sesto posto con 44 punti, 3 in meno del Tottenham quinto e 5 dall’Aston Villa al quarto posto.

La sconfitta su questo campo contro lo Sheffield United ha interrotto una serie di sei partite utili in tutte le competizioni per un Luton Town che ... (infobetting)

Ci ha messo un po' per sbloccarsi in Premier League (14 partite a secco), ma ora non si ferma più. Rasmus Hojlund ora è semplicemente... (calciomercato)

Il Manchester United Football Club (NYSE: MANU), noto semplicemente come Manchester United o piu` semplicemente come United, è una società calcistica inglese con sede nella città di Manchester. Milita in Premier League, la massima serie del campionato inglese di calcio, dal 1975.

Luton-Manchester United, Premier League: tv, formazioni, pronostici Il Veggente

Premier League: Hojlund lancia il Manchester United, Brighton a valanga sullo Sheffield - Sportmediaset Sport Mediaset

Addio Barcellona, tra Manchester e PSG si inserisce un’italiana | Colpo Scudetto a centrocampo: Una big del nostro campionato è pronta ad anticipare la concorrenza per un grande nome che milita nei blaugrana, andandosi così ad assicurare un colpo a dir poco strepitoso per il proprio reparto medi ...

Luton-Manchester United 1-2, Hojlund trascina ten Hag: Morris non basta: Si avvia verso la conclusione la 25ª giornata di Premier League, con la sfida tra Luton Town e Manchester United che chiude il sipario su questa domenica sportiva a sfondo inglese. La gara finita sul ...

Hojlund meglio di Haaland e Henry: inizio 2024 da record, il Manchester United vola con lui: Ci ha messo un po` per sbloccarsi in Premier League (14 partite a secco), ma ora non si ferma più. Rasmus Hojlund ora è semplicemente inarrestabile e quello per.