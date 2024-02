Manchester City -Brentford – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 18 febbraio 2024) Con il destino del titolo di Premier League ufficialmente fuori dalle proprie mani, unscoraggiato cerca un immediato ritorno alla vittoria quando ilarriva all’Etihad Stadium martedì 20 febbraio sera. Gli uomini di Pep Guardiola hanno perso la loro striscia trionfale di 11 partite nel pareggio per 1-1 con il Chelsea sabato sera, alcune ore dopo che le Api sono state spazzate via per 4-1 dal Liverpool. Il calcio di inizio diè previsto alle 20:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreL’incapace Erling Haaland non ha avuto tempo per i primi piani delle telecamere mentre si ...