Maltrattamenti in famiglia | arrestato a Russi

(Di domenica 18 febbraio 2024) Una escalation che ha trovato la sua conclusione nell’arresto perincontinuati. A finire in manette è stato un uomo di origini balcaniche, residente a, che nonostante i provvedimenti disposti dal giudice nei suoi confronti - all’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, e successivamente a causa della reiterazione dei reati all’obbligo di dimora a suo carico - avrebbe continuato a inviare sms contenenti pesanti minacce, anche di morte, e-mail e telefonate nei confronti della moglie. Isarebbero avvenuti anche in presenza dei figli minori della coppia; l’incubo della donna è durato anni. Alla luce del comportamento dell’uomo, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, eseguita dai carabinieri della ...

«Chiunque [...] maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione [...].».

