“Malato di tumore al cervello lasciato in barella per 24 ore”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Pisa, 18 febbraio 2024 – Antonio D’Amelio prova a essere più forte di tutto. Della malattia terribile che sta combattendo da oltre un anno, un glioblastoma,cerebrale maligno e aggressivo, e di un sistema sanitario che a volte appare "cieco" e "sordo" di fronte alle istanze basilari per assicurare la dignità del paziente. E la storia di questo uomo coraggioso che prova a battersi contro tutto e tutti ce la racconta Anna Ulivelli, la sua ex moglie, che ha deciso di restare accanto all’ex compagno fino alla fine. Lui non ha altri parenti a Pisa, a parte i figli della coppia (una ragazza di 22 anni e un adolescente di 14), e lei lo accudisce e lo accompagna in questo viaggio controcorrente. "Dopo l’intervento chirurgico dell’anno scorso - racconta la donna - e tutti i trattamenti di terapia oncologica post chirurgica il mio ex marito ha ricominciato a stare male. ...

