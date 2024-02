Makari 3 | tutto quello che c’è da sapere sulla terza stagione

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 18 febbraio 2024)3: trama, cast, location, quante puntate e streaming Da domenica 18 febbraio 2024 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda3, ladella serie tv diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Saverio Lamanna, lo “sbirro di penna”, insieme all’amata Suleima e al formidabile Piccionello, in questadovrà affrontare quattro nuovi casi di omicidio che hanno al centro la terribile faida fra due sue ex fidanzate (ne “Il fatto viene dopo”); un mistero che affonda le radici nella tragica storia di Gibellina (“La città perfetta”); un antico amore di Marilù che viene ucciso nel corso di un festival letterario (“Tutti i libri del mondo”); un presunto incidente ...