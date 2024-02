Màkari 3 | recensione del primo episodio della serie con Claudio Gioè | Domenico Centamore ed Ester Pantano

The Flash è una serie televisiva statunitense ideata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns in onda sul canale The CW, basata sul personaggio omonimo dei fumetti della DC Comics. Si tratta di uno spin-off di Arrow ed è ambientata nell'Arrowverse, universo immaginario che include anche Legends of Tomorrow. Nella prima stagione lo showrunner della serie è Andrew Kreisberg, mentre a partire dalla seconda si aggiungeranno Gabrielle Stanton e Aaron e Todd Helbing.