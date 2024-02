Màkari 3 | le novità della terza stagione raccontate da Claudio Gioè

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 18 febbraio 2024) L'amore di Peppe Piccionello, ma anche il giallo, i sorrisi e la Sicilia:e Domenico Centamore anticipano ledi3 nella nostra video intervista. Su Rai1 dal 18 febbraio. Un tratto comico per raccontare l'Italia, e un successo che potremmo definire 'inaspettato'., tra leggerezza e divertimento, adatta lo spirito di Savatteri in forma seriale, per un poliziesco a tinte comedy. Insomma, riecco il mitico Saverio Lamanna alias, per unaall'insegna di quattro nuovi omicidi, ma anche all'insegna di un tratto romantico fin ora inesplorato. Alla regia di3, troviamo Monica Vullo e Riccardo Mosca, su soggetto di Leonardo Marini. Su Rai1 in quattro serate, la ...