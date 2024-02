“Makari 3” | intervista esclusiva a Ester Pantano e Antonella Attili | “Suleima e Lamanna cercheranno delle conferme sul loro rapporto | Marilù mostrerà le sue fragilità”

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 18 febbraio 2024) Tornacon la terza stagione. Ritroveremo nel cast non solo Claudio Gioè e Domenico Centamore ma anche. Nelle quattro puntate, Saveriodovrà affrontare quattro nuovi casi di omicidio, che hanno al centro la terribile faida fra due sue ex fidanzate, un mistero che affonda le radici nella tragica storia di Gibellina, un antico amore diche viene ucciso nel corso di un festival letterario, un presunto incidente all’interno di un bellissimo centro termale. Non saranno solo questi casi a mettere alla prova. Anche ilconattraverserà dei momenti difficili, complice l’arrivo di due nuovi personaggi chedi destabilizzare ...