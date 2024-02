Màkari 3 | il cast

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ildi3, terza stagione della fiction di Raiuno in onda da domenica 18 febbraio 2024, è praticamente identico rispetto alle due stagioni precedenti. Ritroviamo, quindi, Claudio Gioè, Ester Pantano e Domenico Centamore. A loro il compito di dare il volto ai personaggi nati dalla penna di Gaetano Savatteri ed editi da Sellerio. Una cui si affiancano, di puntata in puntata, degli attori e delle attrici che danno vita ai casi di puntata su cui il protagonista deve indagare. Scopriamo insieme, quindi, ildi3. Claudio Gioè è Saverio Lamanna Saverio è stato un giornalista di belle speranze, che ha fatto una rapida carriera fino a diventare portavoce del sottosegretario Giulio Racano. Ma, a causa di un banale incidente, improvvisamente perde tutto e si ritrova, sbeffeggiato e ...

Tutto pronto per il debutto di Màkari 3, il nuovo e attesissimo capitolo della serie con Claudio Gioè in arrivo su Rai Uno. Dopo il successo delle ... (velvetmag)

Ester Pantano (Catania, 29 giugno 1990) è un'attrice italiana.

Màkari 3: trama, cast e data d'uscita della serie Rai: Dal 18 febbraio, Rai 1 accoglierà di nuovo i telespettatori nella pittoresca cittadina di Màkari con la terza stagione della ...

Il regista Ivan Silvestrini abbandona Mare Fuori! La lunga lettera d'addio: In questi anni meravigliosi, trascorsi in larga parte a Napoli, ho avuto il privilegio di dirigere un cast e una troupe che sono stati come una famiglia per me, e davvero, quando si sta così bene una ...

Endless Love è la nuova soap turca che prenderà il posto di Terra Amara (VIDEO): Nel cast troveremo anche Kerem Alk , l'attore che è conosciuto nel nostro paese per il ruolo di Fekeli nella soap campione di ascolti. Attualmente non conosciamo la data di uscita della serie su ...