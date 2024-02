Maire Tecnimont | via libera dall’Egitto per una nuova fabbrica di prodotti chimici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 febbraio 2024) La società egiziana delle industrie chimiche Kima accetta l’offerta della società italianaper la costruzione di un impianto di acido nitrico e nitrato di ammonio, come parte del progetto Kema 2. Il progetto chiavi in mano comprende un impianto con una capacità produttiva di 600 tonnellate al giorno di acido nitrico e 665 tonnellate al giorno di nitrato di ammonio (un fertilizzante puro per scopi industriali), ha un valore totale di 297 milioni di dollari (1,6 miliardi di sterline e 245 milioni di euro). L’assemblea generale straordinaria di Kima “ha approvato il prezzo definitivo per il progetto negoziato con i rappresentanti die il pagamento dell’acconto”, riferisce una nota della compagnia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.