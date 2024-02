Magrini | Prova non alla nostra altezza Bene il carattere e la voglia di lottare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Una disamina sincera quella del tecnico bianconero Lamberto(nella foto) al termine di Scandicci-Siena. "Mi sono accorto che quando giochiamo in anticipo o un turno infrasettimanale – le parole del mister –, qualcosina perdiamo sotto l’aspetto della brillantezza. Non è stata una prestazione all’del Siena. sono soddisfatto dellasotto l’aspetto del, delladi portare a fondo una giornataccia. Eravamo sulle gambe, loro sono arrivati sempre primi sulle seconde palle, erano più aggressivi. Dobbiamo rendere merito allo Scandicci, ma in questo pareggio c’è molto demerito nostro: ci è mancato tutto, cattiveria fisica, contatto fisico, ripartenze. I ragazzi sono stati bravi a portare a casa il risultato positivo, in fin dei conti fuori casa la media inglese è sempre a ...