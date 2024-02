Madame Web | il villain tormentato di Tahar Rahim

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 18 febbraio 2024) "Cosa faresti se sapessi come morirai? È da qui che ho costruito il personaggio": intervista a, interprete di Ezekiel Sims inWeb,che vuole evitare a tutti i costi la propria morte, di cui ha avuto una visione. Ogni storia ha bisogno di un antagonista. E inWeb, film diretto da S. J. Clarkson, in sala dal 14 febbraio, il ruolo delè toccato a. L'attore francese, che nella sua lunga e ricca carriera fa convivere ruoli in film d'autore come quello di Malik El Djebena in Il profeta, pellicola che lo ha messo nei radar dei grandi registi e con cui ha vinto il César e l'EFA, con il cinema più commerciale come questo cinecomic, qui interpreta Ezekiel Sims. Studioso di ragni in Perù, grazie all'assunzione ...