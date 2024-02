Maceratese La prima di Ruani | operazione riscatto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’allenatore Pieralviseapre un altro capitolo della stagione delladopo l’esonero in settimana di Dino Pagliari succeduto a quello di Roberto Lattanzi, avvenuto a ottobre. All’Helvia Recina è di scena alle 15 l’ambiziosa K Sport Montecchio Gallo che ha le carte in regola per ambire al salto di categoria, i pesaresi hanno 36 punti e tre lunghezze sopra c’è la capolista Civitanovese . Oggi il tecnico non potrà contare sugli infortunati Matteo Perri, Paolo Tortelli ed Edoardo, ai quali si aggiunge Amedeo Massei fermato per un turno dal giudice sportivo; in compenso rientra il centrocampista Kalagna Gomis. Ora la parola passa alla squadra che dovrà dimostrare sul campo se fossero state ben riposte le speranze di inizio stagione per un campionato da protagonisti. Finora il cammino dei biancorossi è stato ...